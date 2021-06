Notizie Udinese – Delneri: ”Sarò sempre legato a questi colori. De Paul…”

L'ex giocatore ed allenatore bianconero, Luigi Delneri, ha detto la sua sull'Udinese e sul futuro di De Paul

UDINESE - ''La mia era una squadra in evoluzione che pian piano stava milgiorando. C'era De Paul che stava crescendo e assieme a lui tanti altri giovani interessanti. Mancava ancora qualcosa per provare a fare un salto in avanti. Penso di aver fatto un percorso positivo e di aver lasciato un bel ricordo anche da allenatore. Mi spiace non essere restato più a lungo, ma nel calcio d'oggi si sa che possono succedere queste cose. Per me è stata un'esperienza molto bella, sono felice di averla vissuta. L'affetto straordinario della tifoseria bianconera è la cosa più bella. Sarò sempre legato a questi colori''.