Calciomercato Udinese – De Paul: c’è l’accordo con l’Atletico! Ecco le cifre

Il centrocampista bianconero è sempre più vicino all'addio. Accordo trovato tra Udinese e Ateltico Madrid: i dettagli

Si accende il calciomercato dell' Udinese . La società vuole regalare a Gotti una squadra che possa lottare per obiettivi ambiziosi. I tifosi, dopo gli ultimi anni non troppo esaltanti, hanno voglia di tornare a sognare in grande. Tuttavia, molto probabilmente, dovranno dire addio al capitano Rodrigo De Paul . L'argentino è seguito da mezza Europa, ma nelle ultime ore l' Atletico Madrid avrebbe compiuto l'affondo decisivo per l'acquisto del numero dieci bianconero. Ma vediamo i dettagli della trattativa.

Dopo l'ennesima stagione giocata ad alto livello, De Paul è ad un passo dall'addio. Come riporta Sky Sport, l'Udinese e l'Atletico Madrid hanno trovato l'accordo sulla base di 35 milioni di euro, senza l'inserimento di nessuna contropartita. Importante sforzo economico dei colchoneros che hanno alzato notevolmente l'offerta rispetto a quella avanzata qualche settimana fa. Il club spagnolo deve solamente mettersi d'accordo con il centrocampista per quanto riguarda il contratto. Si parla di un ingaggio da 3,5 milioni a stagione, bonus inclusi, per i prossimi 5 anni. La società friulana sta per compiere una grande plusvalenza. Il classe '94 è arrivato dal Racing Avellaneda nel 2016 per soli tre milioni di euro. Mancano gli ultimi dettagli, ma la trattativa è in dirittura d'arrivo. Simeone ha battuto la concorrenza delle squadre italiane ed inglesi e potrà contare su un rinforzo di alto livello, in vista del prossimo anno. L'argentino dopo l'esperienza nel Valencia tra il 2014 ed il 2016 è pronto a tornare in Liga. Ma vediamo chi potrebbe sostituirlo.