La sfida tra il Napoli (che c'è da capire se sarà ancora di Antonio Conte o meno) e l'Udinese si avvicina a grandissimi passi. Una squadra, quella bianconera, che ha grande voglia di fare la differenza sul campo da gioco e dire la sua soprattutto contro una big del nostro campionato. All'andata fu un eurogol di Jurgen Ekkelenkamp a deciderla e far esplodere la gioia del tifo friulano al BluEnergy Stadium. Al Maradona non sarà altrettanto semplice e di conseguenza andiamo a vedere tutti i dettagli e soprattutto i quattro titolarissimi che alzeranno bandiera bianca.

In quattro alzano bandiera bianca

Udinese

Il primo talento che non ci sarà e non c'è da diverse giornate (difficile anche possa iniziare la prossima stagione da titolare) è Alessandro Zanoli. L'infortunio al crociato è in fase di recupero, ma c'è ancora del lavoro da fare. Il secondo profilo è Nicolò Zaniolo che dovrà restare out ancora 10 giorni circa. Ultimi due sono Jurgen Ekkelenkamp che per via di un fastidio muscolare ha terminato la sua stagione con l'Udinese ed Hassane Kamara che è stato squalificato per somma di ammonizioni. Adesso non si può fare che attendere la conferenza del tecnico per capire quali saranno i bianconeri pronti per dare battaglia.