News Udinese – De Paul verso il nuovo team / C’è chi lo vuole a tutti i costi

Il team bianconero continua a pensare alla prossima stagione. Non perdere tutti i dettagli sul futuro della squadra del Friuli

Il team bianconero continua il suo momento di crescita. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza e dire la propria sotto tutti i punti di vista. La scorsa stagione si è conclusa nel migliore dei modi con delle vittorie che hanno fatto la differenza e regalato un umore diverso che non si respirava da tanto tempo nella città friulana. La società ha i suoi meriti, visto che in pochissimo tempo è riuscita a trovare un'altra guida tecnica molto interessante e capace di fare la differenza. Il suo nome è Andrea Sottil che dopo due stagioni in cadetteria con l'Ascoli proverà il salto nella massima categoria. Intanto non perdere tutte le ultime su un talento bianconero che nelle ultime stagioni ha fatto esultare tutti i tifosi dell'Udinese. Un vecchio amore potrebbe ricomporsi.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo (come si può evincere dal titolo) è Rodrigo De Paul. Il suo interesse è quello di fare la differenza e di conseguenza continuare a giocare nei grandi palcoscenici europei. Un mister è rimasto stregato dalle sue capacità e dalla sua voglia di fare. Nelle prossime ore si farà il possibile per chiudere un affare che porterebbe il calciatore argentino in un altro stato. C'è un mister pronto a tutto pur di averlo nel suo team.

La società

Il tecnico che non vede l'ora di poter schierare sul campo un giocatore come l'ex Udinese è Antonio Conte. Già dai tempi dell'Inter aveva messo Rodrigo al centro dei suoi obiettivi di mercato e prima del divorzio l'affare sembrava in dirittura d'arrivo. Ora anche con il Tottenham proverà l'assalto e cercherà di portare in quel di Londra tutta la tecnica del sudamericano.