Udinese – Oggi il derby bianconero all’Europeo: Samardzic vs Bijol e Lovric

Oggi in programma un derby decisamente importante tra la Serbia e la Slovenia agli Europei. Una sfida che vede protagonisti tanti bianconeri

Una giornata importante per il calcio bianconero, dove ben tre giocatori dell'Udinese scenderanno in campo nel corso della stessa partita. Lazar Samardzic con la Serbia sfiderà Jaka Bijol e Sandi Lovric con la Slovenia. Il match è in programma alle 15 di questo pomeriggio. Andiamo a vedere nel dettaglio chi potrebbe partire titolare e chi dalla panchina.