Udinese – Designato l’arbitro per il match di Coppa Italia: i nomi

In occasione della gara valida per gli ottavi di Coppa Italia tra Udinese e Juventus andiamo a vedere la sestina arbitrale designata
Domani, martedì 2 dicembre, l'Udinese giocherà all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus per gli ottavi di finale della Coppa Italia. La Lega ha pubblicato le assegnazioni arbitrali per i match previsti.

Francesco Fourneau sarà l'arbitro della partita allo Stadium.

Assisteranno Fourneau: Scatragli e Palermo, mentre Marcenaro ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. Per quanto riguarda il VAR e l'AVAR, saranno presenti rispettivamente Giua e Marini.

Di seguito le assegnazioni dettagliate:

JUVENTUS - UDINESE - Martedì 2 dicembre ore 21

Arbitro: Fourneau

Assistenti: Scatragli - Palermo

Quarto uomo: Marcenaro

VAR: Giua

AVAR: Chiffi

