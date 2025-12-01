Domani, martedì 2 dicembre, l'Udinese giocherà all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus per gli ottavi di finale della Coppa Italia. La Lega ha pubblicato le assegnazioni arbitrali per i match previsti.
Udinese – Designato l’arbitro per il match di Coppa Italia: i nomi
In occasione della gara valida per gli ottavi di Coppa Italia tra Udinese e Juventus andiamo a vedere la sestina arbitrale designata
Francesco Fourneau sarà l'arbitro della partita allo Stadium.
Assisteranno Fourneau: Scatragli e Palermo, mentre Marcenaro ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. Per quanto riguarda il VAR e l'AVAR, saranno presenti rispettivamente Giua e Marini.
Di seguito le assegnazioni dettagliate:
JUVENTUS - UDINESE - Martedì 2 dicembre ore 21
Arbitro: Fourneau
Assistenti: Scatragli - Palermo
Quarto uomo: Marcenaro
VAR: Giua
AVAR: Chiffi
