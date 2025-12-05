Udinese – Designato il direttore di gara: la sestina arbitrale

In occasione della gara tra Udinese e Genoa è stato designato l’arbitro che dirigerà la casa: i nomi della sestina arbitrale

Lorenzo Focolari Redattore 5 dicembre 2025 (modifica il 5 dicembre 2025 | 16:21)

A dirigere la partita tra Udinese e Genoa è stato scelto l'arbitro Fabio Maresca, proveniente dalla sezione di Napoli. I suoi assistenti saranno C. Rossi e Ceolin, mentre il quarto ufficiale sarà Galipò. Al Var ci sarà Maggioni, con Marinelli come suo assistente.

Maresca ha arbitrato 17 volte sia l’Udinese che il Genoa. Il suo record con i friulani è di 8 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Ha già diretto un incontro Udinese-Genoa il 10 settembre 2017, che si è concluso con la vittoria dei friulani per 1-0 grazie a un gol di Jakub Jankto.

L'ultima volta che ha arbitrato la squadra di Runjaic è stata il 28 aprile scorso, durante Udinese-Bologna, finita 0-0. Con Maresca, il Genoa ha collezionato 5 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte.