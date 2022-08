Udinese-Fiorentina | Designato il fischietto che dirigerà la sfida

l friulani si avvicinano al prossimo incontro di campionato. La sezione degli arbitri ha deciso chi sarà il direttore di gara per il match

Gli uomini di Sottil si avvicinano al prossimo impegno in campionato. La vittoria in rimonta a Monza è stato solo un punto di partenza. Ora i friulani sono chiamati a mettere in campo un'altra grande prestazione, contro una squadra forte come la Fiorentina. L'avversario è ostico, soprattutto dopo averlo visto fermare in casa la squadra più in forma del momento, ovvero il Napoli di Spalletti. L'Udinese, dal canto suo, si presenta a questa sfida con tutti disponibili. Mancherà solo Nehuen Perez, costretto a stare fermo ancora un turno per squalifica. Intanto, nelle ultime ore è stato selezionato il direttore di gara che seguirà da vicino il prossimo incontro di campionato. Ecco di chi stiamo parlando.

A dirigere Udinese-Salernitana è stato designato da Rocchi il fischietto di Roma Maurizio Mariani. L'arbitro sarà assistito da Giallatini e Carbone. Il quarto uomo sarà Maggioni, mentre in sala VAR ci sarà Fabbri, accompagnato dal suo assistente Alassio. Per lui sarà la seconda direzione stagionale in A, dopo aver diretto Monza-Torino alla prima giornata. Questi i precedenti con le due squadre:

I precedenti

Mariani ha arbitrato i bianconeri 10 volte in Serie A. Il bilancio all'attivo è di 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. L'ultima sfida diretta dei friulani dal fischietto della sezione Aprilia è stato un Benevento-Udinese, finito 4-2 per l'allora squadra guidata da Gotti, mentre l'ultima sconfitta risale al 2019, quando l'Udinese perse a San Siro contro l'Inter con il risultato di 1-0. Con i gigliati, invece, il suo bilancio complessivo è di 7 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Il primo incrocio dei viola con Mariani fu proprio in occasione di un Fiorentina-Udinese, gara finita per 3-0 l’11 febbraio 2017. Un bilancio quindi tutto sommato equilibrato per gli uomini di Sottil, chiamati a confermare quanto visto di positivo a Monza anche mercoledì alle 18,30 alla Dacia Arena. Nel mentre, Marino ha chiuso per il tanto acclamato esterno destro. Ecco di chi si tratta <<<