News Udinese – Destiny vuole tornare / Fissata la data del suo rientro

Il team bianconero non vede l'ora di tornare in vista dei prossimi incontri di campionato, stiamo parlando di una squadra che continua a lavorare al massimo proprio per potersi prendere un ruolo da protagonista anche nel corso di tutto il girone di ritorno. Al momento bisogna fare i conti con qualche assenza di troppo e giocatori non ancora fisicamente pronti. Tra questi c'è senza ombra di dubbio un componente della fascia molto importante come Destiny Udogie. Il talento bianconero ha già collezionato due reti in queste prime quindici giornate di campionato. Va anche ricordato che nelle ultime partite non è sceso sul campo da gioco per via di un infortunio. Andiamo a vedere quando potrà tornare a fare la differenza sul campo da gioco.