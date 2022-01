News Udinese – Deulofeu carica il team: “Pronti a soffrire e …”

La squadra bianconera continua il suo processo di crescita. I risultati non arrivarano, ma si sta cercando la quadra. Le parole di Deulofeu

Il 2022 della squadra bianconera non è partito al meglio, anzi, ci sono stati parecchi problemi ed il team sta facendo il possibile per poter trovare una soluzione. Per il momento bisogna fare ancora moltissimo, anche se le prime sconfitte non possono essere attribuite ai giocatori. Il momento che si sta passando giustifica le prestazioni nei primi due incontri del 2022. La rosa è stata raccattata all'ultimo e difficilmente si sarebbe potuto chiedere di più a dei giocatori che non si allenavano da oramai diverso tempo. Con il passare dei giorni, sembra avvicinarsi sempre di più il feeling che c'era prima della pausa. Anche Gerard Deulofeu continua a incitare la squadra e sostenere i suoi compagni. Andiamo a vedere in che modo.

Il post

Tramite il social Instagram, il giocatore spagnolo ha detto la sua riguardo questo ultimo periodo:

"Il mese di gennaio è stato per noi denso di ostacoli e difficoltà, però abbiamo combattuto e sofferto ogni partita e questo ci ha insegnato a soffrire e competere per gli ultimi mesi del campionato. Abbiamo due settimane per preparare la prossima partita! Grazie per il sostegno questo continua. VAMOS!!".

Sono queste le parole dell'attaccante che cerca di motivare il team dopo un avvio di 2022 veramente difficile. Andiamo a vedere i prossimi appuntamenti dell'Udinese. Ecco i match in cui bisogna cercare il riscatto.

I prossimi impegni

Il team bianconero è atteso da degli incontri veramente molto impegnativi. Probabilmente questo è il momento peggiore per poter affrontare queste due squadre. Subito dopo la sosta ci sarà l'incontro della Dacia Arena in cui l'Udinese cercherà di vincere contro un Torino agguerritissimo e soli sette giorni dopo è in programma un altro super match, quello contro l'Hellas Verona di Igor Tudor. La società non vuole arrivarci impreparata, infatti sta facendo il possibile sul mercato.