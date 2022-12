Udinese – Deulofeu è carico: “Sono pronto per tornare in nazionale”

Il giocatore spagnolo è pronto per tornare a far parlare di se in tutti i contesti. Dopo l'infortunio contro il Napoli che sembrava molto più grave del previsto, Gerard si è messo sin da subito a lavoro e sta cercando in tutti i modi di tornare sul campo da gioco nelle migliori condizioni possibili e immaginabili. Il suo rientro è stato già programmato e tra massimo due settimane dovrebbe scendere in campo contro la Cremonese nell'ultima amichevole prima che ricominci il campionato. In questi giorni, Gerard ha detto la sua anche su questo mondiale e soprattutto sul possibile ritorno in nazionale. Ecco le sue dichiarazioni.

"Sono pronto a tornare in nazionale, ma non dipende solo da me. Io sto bene, ho raggiunto un livello di forma notevole". Il miglior marcatore catalano nel corso della stagione appena passata vorrebbe tornare a difendere la maglia della Roja. La nazionale allenata da Luis Enrique è stata eliminata in maniera prematura dal mondiale, grazie ad un'ottima prestazione da parte del Marocco. Chissà che con il passare del tempo non possa arrivare un'altra grande occasione per Gerard che non vede l'ora di far vedere il suo valore anche in nazionale. Al momento non ci resta che attendere- L'intervista, però, non si conclude qua visto che non si è fatto attendere un commento su questo mondiale e sulle prestazioni di Leo Messi.