Calciomercato Udinese – Martins avvicina l’addio di Deulofeu: il punto

La squadra allenata da Andrea Sottil continua a lavorare intensamente sui campi del Bruseschi per preparare nel migliore dei modi questa seconda parte di stagione. Il sogno della società rimane sempre quello di poter tornare nei massimi palcoscenici nazionali ed anzi prendersi un posto proprio in una competizione europea. Al momento la situazione non è delle più semplici, visto che l'ottavo posto non garantirebbe l'accesso in uno dei tre tornei tanto stimati, ma si sta lavorando proprio per poter raggiungere questo traguardo. Nelle ultime ore è sbarcato in Inghilterra un giocatore destinato alla maglia bianconera. Con l'arrivo di Matheus Martins, però, si avvicina l'addio di un campione che ha fatto la differenza nel corso di queste ultime due stagioni. Il punto su Gerard Deulofeu.