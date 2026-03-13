L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, questo sabato arriverà un avversario decisamente complesso stiamo parlando dei bianconeri di Torino. Nel frattempo, quella odierna è una giornata importante. Un calciatore di primissimo livello come Gerard Deulofeu compie 32 anni, ecco le dichiarazioni della società bianconera.
mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Deulofeu compie 32 anni, la società: “Ti aspettiamo…”
udinese
News Udinese – Deulofeu compie 32 anni, la società: “Ti aspettiamo…”
Gerard Deulofeu compie 32 anni, con la società che non vede l'ora di poterlo rivedere sul prato verde del BluEnergy Stadium: le parole
"Udinese Calcio augura buon compleanno a Gerard Deulofeu. L'attaccante, protagonista in campo con la nostra maglia tra il 2020 e il 2023 e sempre parte della famiglia bianconera, compie 32 anni. Auguri, Gerard! Ti aspettiamo di nuovo in campo!". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Il portiere saluta tutti? Dichiarazioni shock <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA