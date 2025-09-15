Nella giornata di ieri, l'Udinese ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva, battendo il Pisa con un punteggio di 0-1 all'Arena Garibaldi. Il protagonista per i bianconeri è stato Iker Bravo, che ha segnato il gol decisivo e per il quale è arrivato un riconoscimento speciale. Gerard Deulofeu, ex numero 10 della squadra, ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram, dove evidenzia il lavoro del suo compatriota: "Tecnico".
Notizie Udinese – Deulofeu e i complimenti a Iker Bravo: le parole
L'ex giocatore dell'Udinese ha dedicato delle belle parole al suo compatriota Iker Bravo che ieri ha segnato la rete delle vittoria
Iker Bravo ha avuto un inizio di stagione significativo, avendo già segnato la sua seconda rete, dopo quella realizzata contro la Carrarese in Coppa Italia. Con le partenze di Lucca e Thauvin, lo spagnolo potrebbe guadagnare più opportunità rispetto a quelle avute nella scorsa stagione.
