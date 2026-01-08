Tutti attendono e sperano per il suo rientro sul campo da gioco, Gerard Deulofeu nel frattempo dimostra tutto il suo attaccamento ai colori bianconeri con il commento subito dopo la vittoria contro il Torino allo Stadio Olimpico dell'omonima città.
Udinese – Deulofeu contento per la vittoria: il commento dello spagnolo
L'attaccante Gerard Deulofeu si porta a casa un risultato di primissimo livello ed è indubbiamente contento per la vittoria finale: il punto
"Siiii, vamos" parole semplici, ma che fanno capire quanto l'attaccante continui a seguire la squadra ed abbia grande voglia di tornare protagonista proprio con il club bianconero. Non dimentichiamo che la sua ultima partita è stata oramai quasi tre stagioni fa, stiamo parlando di Sampdoria-Udinese che lo ha visto sul campo da gioco per qualche minuto prima del lungo stop. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Il futuro di Solet è tutto da scrivere, il punto <<<
