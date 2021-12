Notizie Udinese – Deulofeu: ” Domani possiamo vincere. Beto…”

L'attaccante spagnolo dell'Udinese è intervenuto ai microfoni di The Italian Football Podcast per parlare del momento dei bianconeri. Le sue parole

Lo spagnolo ha detta la sua sul momento dell'Udinese. ''Stiamo combattendo per raggiungere i nostri obiettivi. Dobbiamo uscire da questo brutto periodo perché la situazione non è delle migliori ma abbiamo le qualità per farlo, dobbiamo solo continuare a lavorare. Personalmente mi sto godendo questa mia esperienza all'Udinese. Questa mia seconda stagione sta andando molto meglio. L'anno scorso è stato duro a causa degli infortuni e degli interventi chirurgici, ma ora posso allenarmi, giocando a quello che è il mio livello. Sono davvero felice di aver potuto giocare ogni partita in questa stagione. Pereyra? Giochiamo insieme da diversi anni, prima al Watford e ora ad Udine. Condividiamo momenti belli e brutti. Mi dispiace molto per il suo infortunio. So cosa sta passando perché starà fuori dal campo per molto tempo, per due o tre mesi. Cerco solo di incoraggiarlo. Beto è veramente un bravo ragazzo e penso che faremo grandi cose insieme, segneremo tanti gol. Mi piace la sua mentalità di spingere in campo, di migliorare ogni singola partita.