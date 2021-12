News Udinese – Chi sale e chi scende: da Deulofeu a Nuytinck

L'Udinese è reduce dalla brutta sconfitta del Castellani contro l'Empoli, per 3-1. Andiamo a vedere lo stato di forma dei giocatori friulani

La sconfitta di lunedì contro l'Empoli è costata tantissimo a mister Luca Gotti . Dopo sole quattro vittorie in sedici gare, la società friulana ha deciso di esonerare il tecnico veneto. Al momento, è stato nominato allenatore ad interim Gabriele Cioffi . Il classe '75 è subito chiamato ad una sfida proibitiva. Sabato sera, alla Dacia Arena farà visita la capolista del campionato. Nel frattempo, andiamo a vedere lo stato di forma di alcuni giocatori dell'Udinese. Partiamo da quelli più in forma.

Il giocatore più in forma è Gerard Deulofeu. Non ci sono dubbi. Contro l'Empoli, lo spagnolo ha fornito una prestazione sublime. Oltre al gol (bellissimo), è riuscito a mettere in costante pericolo la difesa avversaria. Non a caso, appena è calato, l'intera squadra è andata nel pallone. Buona prova anche per Marco Silvestri. E’ vero che ha subito tre gol, ma senza i suoi interventi, il passivo sarebbe stato più ampio. Sabato sera, l'Udinese ha bisogno della miglior versione del proprio numero uno. Piano piano anche Isaac Success sta tornando al top della forma. Lunedì, è stato una spina nel fianco della difesa toscana. Ormai, è diventato un titolare. Ma passiamo a quelli meno in forma.