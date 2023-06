News Udinese | Deulofeu è un enigma da risolvere: il punto sull’infortunio

Il catalano è reduce dall'intervento al ginocchio a cui si è sottoposto a febbraio. Incerti i tempi del suo rientro: si parla di settembre

Tutto ruota intorno a lui. Il club friulano spera ancora di vedere all'opera il miglior Gerard Deulofeu. La costruzione della squadra, infatti, ruota anche in questa sessione di mercato, attorno al proprio numero dieci, ai box da febbraio per l’intervento al ginocchio. Non si conoscono i tempi di recupero, si parla di settembre, ma il grande interrogativo è su quale Deulofeu potrà contare Sottil. Ci vorrà tempo, perchè la possibilità di ricaduta dopo un simile trauma sono alte, e l'Udinese non può permettersi di perdere ancora a lungo il proprio leader tecnico. Troppo importante l'apporto dello spagnolo che solo nella prima parte di stagione pre Mondiale aveva siglato 1 gol e 11 assist.

Delle sue condizioni ne ha parlato stamane il Messaggero Veneto, notando anche che nella passata stagione altri tre giocatori, oltre al catalano, sono finiti ko per infortuni al ginocchio. Si tratta in ordine cronologico di Masina, Ebosse e infine Ehizibue. Tutti per infortuni di natura non traumatica.

Una scommessa — Deulofeu si è dovuto sottoporre ad intervento il 6 febbraio scorso. Solitamente, in questi casi ci vogliono sei mesi per il recupero, ma sul rientro del fantasista catalano non ci sono certezze. L'atleta si è affidato ad uno staff personale oltre a quello dell'Udinese e non ha intenzione di bruciare le tappe. Quando sarà pronto tornerà, anche se l'Udinese non sa in quale condizioni. Una scommessa che vale la pena giocare visto che Deulofeu è essenziale per i meccanismi tattici di Sottil e trovare un sostituto all'altezza sembra impossibile.