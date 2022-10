Lazio-Udinese / Deulofeu a fine partita: “Oggi torniamo a casa soddisfatti”

Si è conclusa da poco la decima giornata di questo campionato per la società di Giampaolo Pozzo. Una partita che ha regalato moltissime emozioni sia da una parte che dall'altra, alla fine il pareggio è il risultato giusto. Due squadre che hanno dato tutto dall'inizio alla fine e lo 0-0, invece, risulta un po' bugiardo visto che ci sono state moltissime chance sia da una parte che dall'altra. Dai miracoli di Silvestri fino alla traversa di Samardzic, non possiamo dire che altro se non: che divertimento. Grandi meriti vanno fatti sia ai portieri, ma anche alla sfortuna (soprattutto per l'Udinese) visto che sono state prese ben due traverse. Dopo la partita ha detto la sua lo spagnolo Gerard Deulofeu. Ecco le dichiarazioni integrali del bomber spagnolo.