Udinese | Deulofeu sul futuro: “Sono orgoglioso di vestire questa maglia”

Il catalano non vuole essere solo il presente ma anche il futuro del club friulano. Ecco le sue parole in un'intervista rilasciata alla Cbs

Redazione

Il fantasista spagnolo Gerard Deulofeu continua a lavorare sul suo recupero, ma nel frattempo si è concesso in un'intervista rilasciata alla Cbs. Il campione si è aperto a tutti gli effetti in vista di questa seconda parte di stagione ed ha parlato sia di calcio giocato che di futuro. Non perdiamoci in chiacchere ed andiamo subito a leggere tutte le informazioni più importanti che possiamo raccogliere dalle sue dichiarazioni. Ecco l'intervista dell'attaccante spagnolo e soprattutto tutti i passaggi più intriganti che riguardano il giocatore sotto tutti gli aspetti.

Gerard Deulofeu non vuole essere solo il presente ma anche il futuro dell'Udinese. Il catalano, in un'intervista rilasciata ai microfoni del media, americano ha allontanato le voci di mercato che lo volevano in procinto di trasferirsi all'Aston Villa: "Mi è già successo altre volte in carriera di essere oggetto di voci durante i periodi di mercato. Ho imparato nel calcio e nella vita che bisogna vivere il presente, pensare ed essere felici.

Le parole sul futuro — "Io a Udine sono felice, voglio restare qui e non mi interessa il futuro, quello che deve succedere succederà. L'Udinese ha un'organizzazione straordinaria, è in Serie A da quasi 30 anni, è un club storico e mi ha dato grande fiducia. Qui sento di poter dare il meglio di me stesso. Il club ci mette a disposizione tutto. Sono davvero orgoglioso di vestire questa maglia". Si conclude qua l'intervista del giocatore bianconero. Tornando sul match che ha dato il via alla crisi, non perdere tutti i voti assegnati sulla partita di ieri pomeriggio. Ecco le pagelle di Udinese-Bologna <<<