News Udinese – La Gazzetta dello Sport: un Deulofeu a 360 gradi

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Una sfida difficile e da non sottovalutare per nessun motivo

Redazione

Il team bianconero si avvicina alla prossima partita di campionato, stiamo parlando di un incontro che non potrà essere sottovalutato. Le due squadre sono pronte per dare il massimo sul campo da gioco e non vedono l'ora di fare la differenza. La Salernitana sarà la squadra che dovrà affrontare i friulani, si sta preparando ad una partita incredibile. Potrebbe variare tutto da un momento all'altro e la squadra di Davide Nicola vuole conquistare una salvezza insperata davanti ai suoi tifosi. Intanto ha detto la sua su questa stagione (ai microfoni della Gazzetta dello Sport) la seconda punta spagnola Gerard Deulofeu. Stiamo parlando di un vero e proprio talento a tutto tondo. Ecco le sue dichiarazioni.

Sul futuro

Il giocatore è stato chiaro sin dall'inizio ed ha affermato che gli piacerebbe provare una nuova esperienza, magari in un club di maggiore importanza. Non ha nessuna intenzione, però, di escludere la sua permanenza all'interno del team bianconero. Dipenderà moltissimo dall'andazzo di questa sessione estiva di calciomercato che potrebbe variare completamente le ottiche future della squadra. Al momento, però, ha chiesto al suo agente che non gli venga detto nulla delle offerte che arrivano nei confronti del suo cartellino, anche perché lui ha ancora intenzione di continuare con l'Udinese almeno fino alla fine della stagione. Nella seconda parte ha parlato del suo rapporto con i componenti della squadra. Ecco le sue parole.

Con Cioffi e Beto

Ha specificato che il nuovo tecnico bianconero gli piace molto, sia per il suo modo di allenare che per come si comporta sul campo da gioco. Infine ha detto che con Beto in campo si trova benissimo e lo vorrebbe al suo fianco in vista della prossima stagione di campionato. Queste sono state le ultime parole dell'attaccante bianconero. Non perderti i dettagli su una trattativa di mercato incandescente. La squadra è pronta al sacrificio <<<