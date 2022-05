Salernitana – Udinese / Arriva l’orario ufficiale: ecco quando si gioca

Il team bianconero continua il suo momento di crescita. Ora ci sarà una trasferta quasi impossibile: le ultimissime

La squadra bianconera si avvicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di un match che potrebbe essere molto complicato, ma soprattutto decisivo ai fini della classifica. Dall'altra parte ci sarà una squadra che lotterà per non retrocedere e sta vivendo un momento di forma a dir poco incredibile. Stiamo parlando della Salernitana di Davide Nicola, una squadra che ha ancora voglia i sorprendere e sicuramente non vuole lasciare nulla al caso. Intanto la Lega Serie A ha comunicato gli orari per l'ultima giornata, ecco quando scenderanno in campo i due team. Una partita che vale tantissimo e che nessuno vuole perdere. L'Udinese può decidere la corsa salvezza.

In campo

Il team guidato da Gabriele Cioffi non vede l'ora di poter cancellare la brutta prestazione fatta contro lo Spezia di Thiago Motta. La chance adesso ci sarà, ma è contro un team in formissima e che non perde un incontro da più di un mese. La partita (come detto in precedenza) andrà in scena all'Arechi di Salerno e stiamo parlando di un incontro che vale da solo tutta la stagione. Le due squadre sono pronte per darsi battaglia e la Lega Calcio ha deciso che si scenderà in campo alle ore 21:00 di domenica sera. Ecco come arriverà all'incontro la squadra dei Pozzo.

Senza i bomber

Salvo imprevisti bisognerà ancora fare a meno di due dei protagonisti di questa stagione, stiamo parlando di Isaac Success e del portoghese (arrivato l'ultimo minuto di mercato estivo) Beto. Due giocatori che hanno fatto la differenza e servono moltissimo al team bianconero, ma non potranno dire la loro in una serata che si prospetta decisiva. Intanto non perderti tutte le novità sul mercato bianconero. Potrebbe esserci una clamorosa rivoluzione. Una grande sorpresa è alle porte. Sta per cambiare tutto. Fuori il direttore dell'area tecnica Marino <<<