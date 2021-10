News Udinese – Parla Deulofeu: “Il mio obiettivo? Giocare…”

Ieri durante la presentazione per la nuova campagna abbonamenti ha parlato lo spagnolo Gerard Deulofeu. Ecco le sue parole

Proprio per promuovere la campagna abbonamenti, le prime domande avevano come unico protagonista: i tifosi.

"Contro l’Atalanta ho visto una bella Udinese. Siamo entrati in campo con un modulo diverso dal solito, ma la prestazione del team mi è piaciuta, si ripartiva sempre con un uomo in più. Ci siamo conquistati un punto importantissimo contro un team molto forte e ben preparato. Ho detto più volte che possiamo giocare in diversi modi, adesso dobbiamo aspettare e vedere se la nuova idea di gioco possa rendere anche in futuro."