Notizie Udinese – Stryger Larsen da record / Arriva il rinnovo?

Ieri, Jens Stryger Larsen ha raggiunto un importante traguardo la maglia dell'Udinese. Adesso, è tempo di rinnovo

C'è tanto entusiasmo in casa Udinese . Il gol di Beto allo scadere ha dato nuova linfa ai giocatori bianconeri. Pareggiare a Bergamo contro l' Atalanta è un risultato che in pochi riescono ad ottenere. I ragazzi di Gotti devono ripartire da qui. Tra due giorni ci sarà una nuova battaglia. I ragazzi di Gotti ospiteranno alla Dacia Arena, l'Hellas Verona reduce dal 4-1 contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. In attesa di questa gara, dobbiamo celebrare un calciatore friulano, il quale ha raggiunto un importante traguardo. Ecco di chi si tratta.

Il giocatore in questione è Jens Stryger Larsen . Ieri, il danese ha raggiunto le 150 presenze con la maglia dell'Udinese. Tutto è iniziato nell'estate del 2017, quando la società gestita da Pozzo lo ha acquistato dall'Austria Vienna. Il debutto con i bianconeri è avvenuto il 10 settembre dello stesso anno, nella vittoria interna contro il Genoa. Tredici giorni dopo, il classe '91 ha realizzato il suo primo gol. In totale, l'esterno ha segnato cinque gol con la maglia friulana. Ormai, è diventato beniamino dei tifosi ed uno dei simboli della squadra. Tuttavia, la sua avventura ad Udine rischia di terminare in malo modo. Vediamo le ultime sul suo rinnovo.

Da diversi mesi Larsen ha manifestato la volontà di fare una nuova esperienza. Per questo motivo, il rinnovo non è ancora arrivato. E forse non arriverà mai. Ad oggi è difficile ipotizzare una partenza del danese a gennaio. Gotti ha dimostrato di voler punare su di lui. Salvo sorprese, quindi, il classe '91 andrà via a parametro zero nella prossima estate. I tifosi sperano in un suo cambio d'idea, ma appare molto difficile. La società è già al lavoro per il sostituto.