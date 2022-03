Notizie Udinese / Deulofeu, incredibile ma vero: avete sentito?

Poche le note positive nella partita di Napoli. Una di queste è la nona rete del 10 bianconero che nel post gara parla di sé e della squadra

Il match di ieri contro la formazione partenopea ha visto un'Udinese con due volti, un buon primo tempo ed un secondo da dimenticare. E di questo ci dà la conferma proprio l'attaccante spagnolo alla fine della gara. In una breve intervista Deulofeu parla della sua prestazione e del buon momento che sta passando. Ma non solo. Il 10 fornisce la sua analisi della partita e parla delle difficoltà della squadra e del campionato. Arriviamo al dunque, ecco il pensiero del giocatore!

Proprio così. Secondo Gerard il nostro campionato è uno dei più ostici. Così non sembra quando, al 22esimo del primo tempo, lo spagnolo stoppa elegantemente una palla data da Pereyra, si aggiusta la mira e con uno splendido tiro a giro supera Ospina. Poi nel secondo tempo, complice un calo generale della squadra, il dieci bianconero ha inciso poco anche se è stato il più pericoloso dei suoi. A fine gara parla di come sia difficile vincere una partita di Serie A, nella quale serve concentrazione per tutti i novanta minuti e dove non si può sbagliare nulla, o quasi. I ragazzi di Cioffihanno fatto unabuona prestazione ma non perfetta, e forse a questo si riferiva Deulofeu. Elogi del giocatore, ecco le parole...