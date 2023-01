Notizie Udinese / Deulofeu tra infortunio e mercato: quale sarà il futuro?

A proposito di Roma, tutto dipende dall'eventuale partenza di Nicolò Zaniolo, caso spinoso di mercato nelle mani di Tiago Pinto. In più, ci ha pensato poi Josè Mourinho a confermare che “a Deulofeu noi ancora non ci pensiamo”. E per quanto riguarda le offerte dall'Inghilterra (si sono fatti i nomi di West Ham e soprattutto Aston Villa, pallino da sempre di Emery) non sembrano essere ancora così convincenti da far vacillare i Pozzo.