Udinese – Deulofeu lancia la bomba: “Ecco quando proverò a rientrare”

"Sono migliorato tanto, basti pensare che adesso mi posso allenare tutti i giorni e prima non riuscivo proprio per via dell'infortunio. Mi sto godendo l'ottima stagione che sta mettendo a referto la squadra, ma voglio provare a rientrare nel 2026. Farò dei test nel corso dei primi giorni di giugno anche se devo dire che il mio tono muscolare è oramai pronto, l'unico problema è la cartilagine che fa fatica a ricostruirsi dopo un infortunio di questo tipo". L'attaccante ha poi aggiunto: "In futuro potrei restare all'Udinese perché mi trovo molto bene in Friuli, non è un posto confusionario come Madrid o Barcellona. Io voglio scrivere la storia ed essere il calciatore che è tornato dall'infortunio più lungo della storia".