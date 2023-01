Udinese / Deulofeu: tentativo last minute degli Spurs prima di Danjuma

L'Udinese si prepara a questa ultima settimana di mercato. La squadra ha ancora tanti dubbi e problematiche da risolvere, a partire dal difensore centrale che non è ancora stato individuato e di conseguenza lascia un vuoto importante nelle rotazioni della retroguardia. Nelle ultime ore inoltre si sono aggiunte altre preoccupazioni per via del possibile addio da parte del numero dieci Gerard Deulofeu . Il calciatore è ancora alle prese con l'infortunio e nelle ultime ore è venuto fuori un retroscena di mercato che lo coinvolge.

La questione riguarda il mercato del Tottenham, decisamente tra le società più attive in Europa in questo momento. Gli Spurs stanno definendo, negli ultimi minuti, l'arrivo di Arnaut Danjuma in prestito dal Villarreal: visite in programma in tarda serata. La punta del Sottomarino Giallo non ha compilato i moduli della FA per il trasferimento all'Everton e in poche ore ha scelto il club guidato da Antonio Conte.