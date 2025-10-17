Notizie Udinese – Deulofeu: “Il recupero più complesso della mia vita..”

L'"ex" attaccante dell'Udinese Gerard Deulofeu è tornato a parlare della sua condizione fisica odierna: "So che sto affrontando una sfida unica, potrebbe rivelarsi il recupero più complesso della mia vita. Sono una persona che si dedica a se stessa e sono convinto di poterlo realizzare. Se c'è qualcuno capace di riuscirci, sono proprio io. " A complicare la situazione è stata un’infezione alla cartilagine: "Non è una lesione comune. Quando sarò anziano, il mio ginocchio potrebbe essere gravemente danneggiato perché l'infezione ha notevolmente aggravato la condizione,".