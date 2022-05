Notizie Udinese – Gerard Deulofeu in nazionale / Non è la Spagna

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una squadra molto interessante, le ultime

Il talento al centro dell'articolo è uno degli attaccanti più prolifici di questa stagione. Stiamo parlando di una seconda punta che fa impazzire le difese avversarie con le sue giocate ed infatti i migliori club d'Italia lo vorrebbero avere il prima possibile. Stiamo parlando di Gerard Deulofeu che dopo un paio di stagioni deludenti è riuscito a rilanciarsi ed adesso punta di nuovo ad un posto per in una contendente per i piani alti della classifica. Intanto è arrivata una vera e propria sorpresa si suoi canali social. Ecco di cosa si parla .

Incredibilmente è arrivata la convocazione in nazionale per il talento della cantera del Barcellona. Solo che non andrà a giocare per la Spagna (come tutti si aspettano) ma per la nazionale della Catalogna. Stiamo parlando di un team non ancora riconosciuto dalla Fifa, ma una società che a tutti gli effetti è ben allestita e potrebbe mettere in difficoltà diverse nazionali europee. Intanto non perderti le ultime a tema bianconero. Il prossimo incontro di campionato è alle porte, la squadra dovrà fare a meno di un titolarissimo. Tutti i dettagli <<<