Notizie Udinese – Deulofeu non segna, ma i numeri sono dalla sua: il punto

L'attaccante bianconero non sta vivendo il momento migliore della sua carriera, dopo la passata stagione in cui è andato a segno in numerose partite e annoverando il suo record di gol in una singola stagione. Quest'anno non è partito con il verso giusto e ha fatto terribilmente fatica nel trovare la porta. Al momento i suoi dati dichiarano che resta un giocatore fondamentale per l'Udinese visto che ha servito già sei assist (secondo in tutta la Serie A). Il problema, però, resta sotto il punto di vista dei gol realizzati dove rispetto alla passata stagione è stato fatto un gran passo all'indietro. Solo due nel corso di queste prime quindici giornate. I dati, però, sono dalla sua parte.