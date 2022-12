Notizie Udinese | Deulofeu: “Non tornerei al Barça. Non ero del livello”

L'attaccante catalano si è raccontato ad un’intervista a Cadena Ser in cui ha parlato del suo passato al Barcellona e del suo futuro

Redazione

I bianconeri in queste ore stanno svolgendo la rifinitura in vista della gara di domani contro l'Atlethic Bilbao. test utile per conoscere lo stato di forma della squadra dopo la sconfitta con il West Ham. Tra questi non ci sarà Gerard Deulofeu, ancora alle prese con la riabilitazione post infortunio al ginocchio, Lo spagnolo. oltre ad essere il punto d riferimento dell'attacco dei friulani, è uno dei giocatori più incisivi in questo campionato di Serie A. Con 5 assist e 2 gol in 15 presenze, infatti, sta trascinando l‘Udinese nelle zone alte della classifica.

Il fantasista catalano si è concesso ad un’intervista a Cadena Ser in cui ha parlato del suo passato al Barcellona e di quello che sarà il suo futuro: “Sono grato per quello che ho avuto ma non tornerei al Barcellona. Il mio tempo è passato; sono arrivato in una squadra vincente, non in una di transizione come quella di adesso, e non sono stato al livello dei campioni che c’erano. È difficile da gestire, soprattutto se non hai l’ambiente o la mentalità giusta".

Parole da leader — Deulofeu ha proseguito spiegando come in quel periodo avesse bisogno di aiuto: "Ora, per fortuna, ce l'ho. Ero discontinuo, giocavo una buona partita e quattro brutte. Quando giochi in un Barça come quello, devi essere a un livello incredibile. Non ho offerto il rendimento che ci si attendeva da un attaccante del Barça e così sono dovuto andare via". Parole, dunque, che mostrano come Deulofeu sia consapevole di quelle che sono state le problematiche del suo passato in Catalogna e che chiudono le porte definitivamente ad un suo possibile ritorno. L'attaccante è ormai conscio di essere il fulcro del progetto tecnico targato Udinese. Per il momento i tifosi friulano possono tirare un sospiro di sollievo.