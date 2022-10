Notizie Udinese | Deulofeu parla da leader: “Chiediamo scusa per ieri sera”

Si è conclusa da poco la gara di Coppa Italia che ha visto i bianconeri cadere sotto i colpi di un arcigno Monza per 3-2.. Una partita che ha regalato moltissime emozioni sia da una parte che dall'altra, ma che alla fine ha sorriso agli uomini di Palladino. I brianzoli sono stati bravi a rispondere alla prima doppietta in carriera di Perez , grazie alle reti in due minuti di Molina e Petagna. Non è servito a nulla il forcing finale, con i biancorossi che con le unghie e con i denti sono riusciti a conquistare il passaggio agli ottavi di finale. Dopo la partita ha detto la sua lo spagnolo Gerard Deulofeu . Ecco le dichiarazioni integrali del bomber spagnolo.

Le parole di Deulofeu

Brucia parecchio l'eliminazione in Coppa Italia, arrivata grazie a due gol in due minuti. Così Gerard Deulofeu ha commentato la sconfitta sui social: "Questa partita ci ha fatto capire quanto sia difficile ogni partita di questa stagione e quanto lo saranno quelle che arrivano se non dai tutto in campo. Vi chiediamo scusa per ieri sera ma vi diciamo che la forza per stupire domenica ce l’abbiamo già da oggi". Adesso la squadra non vede l'ora di continuare a lavorare in vista del prossimo incontro, soprattutto per poter cancellare questa prestazione. Nel frattempo non perdere tutti i voti assegnati stasera. Ecco le pagelle di Udinese-Monza <<<