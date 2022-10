Udinese-Monza / Le parole di Perez: “La doppietta non conta nulla”

Si è conclusa da pochi minuti la partita tra i bianconeri di Andrea Sottil e i brianzoli allenati da Raffaele Palladino. Proprio nel corso del match odierno arriva la seconda sconfitta stagionale per il team diretto da Pierpaolo Marino. Un risultato che fa male, visto che porta la squadra a rinunciare a questa Coppa. Sicuramente l'idea è quella di riprendersi il prima possibile, anche se non sarà semplice. Bisogna girare pagina visto che tra qualche giorno arriverà il Torino alla Dacia Arena. Al termine del match ha parlato l'autore dei due gol di questa maledetta serata: Nehuen Perez. Ecco le parole del difensore centrale pronto per il prossimo mondiale in Qatar.