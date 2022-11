Notizie Udinese | Deulofeu: passato lo spavento è volato a Barcellona

Il timore, dopo l’infortunio e l’uscita dal campo contro il Napoli, era stato grande. Ma Gerard Deulofeu e l’Udinese possono tirare un sospiro di sollievo: quella rimediata sabato allo stadio Maradona dallo spagnolo è una semplice distorsione al ginocchio, senza particolari complicazioni, che non dovrebbe impedire al calciatore di essere a disposizione del suo allenatore Sottil già alla prima partita dopo la sosta, il 4 gennaio, in casa con l'Empoli. Scongiurata dunque l'ipotesi di un lungo stop per l'attaccante che in questo campionato 2 gol e 6 assist.