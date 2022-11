News Udinese | Deulofeu premiato come miglior capocannoniere catalano

L'attaccante spagnolo ha ricevuto il premio al Gala de les Estrelles del Futbol come miglior capocannoniere catalano dell'anno

Redazione

La squadra bianconera continua a lavorare sui campi da gioco in vista della ripresa del campionato. La pausa è ancora lunga, ma nessuno ha intenzione di farsi trovare impreparato ed anzi c'è proprio la voglia di farsi notare sin da subito per arrivare pronti il 4 di Gennaio. Negli ultimi giorni prima dell'inizio di questo lungo stop, sono arrivate delle notizie molto importanti che riguardavano un giocatore fondamentale come Gerard Deulofeu. Dopo l'uscita in lacrime contro il Napoli ci si aspettava il peggio, ma per fortuna così non è stato. Adesso è già al lavoro per poter recuperare il prima possibile e poter tornare assieme ai suoi compagni.

Il numero dieci si è rivelato troppo importante per i meccanismi tattici del tecnico piemontese. Deulofeu, seppur poco prolifico in zona gol in questo avvio, è colui che raccorda i vari scompartimenti ed è colui in grado di inventare la giocata giusta per sbloccare il risultato.

Deulofeu premiato — Nel mentre, la Federcalcio Catalana ha premiato il meglio del calcio catalano per il 2022 al Gala de les Estrelles del Futbol. I vincitori nelle diverse categorie sono stati scelti dai voti della giuria, composta dai presidenti di calcio, dirigenti della Federcalcio catalana e giornalisti. L'evento si è tenuto all'Old Estrella Damm Factory. L'attaccante dell'Udinese Gerard Deulofeu si è aggiudicato il premio come miglior capocannoniere.