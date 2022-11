Notizie Udinese – Marino fa il punto: “Becao, vorremmo che resti con noi”

"Il mercato di Gennaio si sa, è movimentato soprattutto per quei giocatori scontenti che preferiscono giocare di più e per tutte le opportunità che sono, in questo momento, imprevedibili". Con queste parole si pensa che il centrale olandese abbia una specie di lascia passare in vista della prossima sessione. Solo qualche istante successivo, però, Marino ha dichiarato che nel corso di questo gennaio tutto potrebbe restare invariato, ma non escludendo a dei possibili arrivi se si dovessero presentare delle ottime occasioni. Il direttore ha cercato in tutti i modi di non svelare le strategie dell'Udinese ed anzi lasciare ancora ci più i tifosi sulle spine. Non perdere le sue dichiarazioni sul difensore Rodrigo Becao.