News Udinese / Deulofeu preoccupa: seduta ancora a parte al Bruseschi

Se prima avevamo una deadline per il rientro del trequartista catalano, che doveva coincidere con l'amichevole con la Cremonese, ora il programma per il suo ritorno potrebbe variare. Da quanto si apprende dagli ultimi aggiornamenti potrebbe volerci qualche giorno in più prima che ritorni ad allenarsi con i compagni. La data per il rientro speriamo possa coincidere con la gara contro l'Empoli in programma il 4 gennaio, visto che si tratterà di una gara ostica che l'Udinese non può sbagliare. Ma nulla è ancora certo.

Durante l'allenamento pomeridiano l'Udinese ha ritrovato in gruppo Rodrigo Becao, ormai guarito dall'infortunio al flessore che lo aveva tenuto lontano dai campi dallo scorso 16 ottobre. La notizia però è un'altra: oggi, come ieri, Gerard Deulofeu si è invece allenato ancora una volta a parte, continuando con una seduta in cui ha svolto prevalentemente corsa. Il catalano non sarà ovviamente a disposizione contro il Lecce e difficilmente verrà rischiato tra 9 giorni contro la Cremonese.

L'allenamento al Bruseschi — Continua la preparazione verso i prossimi impegni, dopo le sconfitte amare contro West Ham e Athletic Bilbao. Hanno lavorato in maniera individuale oggi anche Pereyra e Udogie. Tolgay Arslan, invece, si è allenato con la squadra dopo la botta presa contro l'Athletic Bilbao. Allarme rientrato anche per il camerunese Enzo Ebosse, che ha svolto oggi la seduta con i compagni.