Notizie Udinese – Gerard Deulofeu è pronto: “Il mio obiettivo…”

Il talento bianconero ha detto la sua ai microfoni di Udinese TV. Ecco le dichiarazioni integrali e l'obiettivo finale dello spagnolo

La squadra ha ancora otto partite davanti e tutti vogliono dare il massimo per poter raggiungere le parti alte della classifica. Nell'ultimo mese e mezzo c'è stata una vera e propria rimonta che ha condotto il team di Gabriele Cioffi dal diciassettesimo posto fino al tredicesimo (con due partite in meno rispetto a tutta la concorrenza). Ora si vuole continuare a scalare la classifica e di conseguenza non si può mollare la presa. Giornata dopo giornata le prestazioni continuano ad essere migliori e contro l'Empoli alla Dacia Arena non si vuole interrompere quanto di buono fatto fino ad ora. Anche il numero 10 bianconero ha detto la sua in vista di questo rush finale. Ecco le dichiarazioni di Gerard Deulofeu.