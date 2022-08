Mercato Udinese – Deulofeu resta in bianconero? Arriva l’indizio social

Il talento bianconero Gerard Deulofeu vuole stupire e sorprendere anche nel corso delle prossime giornate di campionato. Stiamo parlando di un giocatore che non vede l'ora di dire la sua e riprendere il suo ottimo percorso iniziato più di un anno fa. Da quando si è ristabilito dagli infortuni, lo spagnolo è diventato il vero e proprio asso nella manica all'interno di una squadra che ha intenzioni serie. Manca sempre di meno ai prossimi impegni e l'idea resta sempre quella di fare affidamento proprio su di lui. Nelle ultime ore sembrano spegnersi definitivamente le voci di mercato che lo riguardano. I team che lo hanno seguito per tanto tempo, adesso potrebbero farlo restare ad Udine almeno fino alla prossima stagione.

La società che sembrava doversi assicurare le sue prestazioni (quasi in maniera obbligatoria) era il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Con il passare del tempo, però, la pista continua a raffreddarsi ed adesso inizia a sembrare impossibile la chiusura di questa trattativa. Nelle prossime ore bisogna continuare a lavorare e sperare che qualcosa non succeda, anche se la pista sembra essere definitivamente tramontata. Ad oggi bisogna continuare a lavorare, ma i social spesso raccontano delle vere e proprie verità. Proprio una campagna commerciale bianconera avvicina Gerard Deulofeu alla permanenza.

Contro i rossoneri, la società di Udine festeggerà i cinquant'anni nella massima serie del calcio italiano. La faccia e il volto scelto per questa campagna social è proprio quello di Gerard Deulofeu e di conseguenza la sua cessione sembra essere frenata proprio per questo motivo. Risulterebbe quasi un controsenso il vendere un giocatore così importante in un momento così delicato per la società. Cambiando rapidamente discorso, verso il match di domani i rossoneri sanno che dovranno fare a meno di un giocatore molto importante e pressoché imprescindibile. Cambia ufficialmente tutto l'attacco <<<