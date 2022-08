Udinese – Da Milanello, un titolare alza bandiera bianca: pronto il sostituto

Il team campione d'Italia dovrà fare a meno di un componente molto importante della rosa. Stefano Pioli è a caccia del suo sostituto

Il team campione d'Italia in carica continua il suo cammino verso il primo impegno di campionato. Stiamo parlando di una società che non vede l'ora di dire la sua e fare la differenza sul campo da gioco. Sicuramente dall'altra parte ci sarà un Udinese agguerrito e con molta voglia di dire la sua, anche se il risultato finale è tutt'altro che scontato. Ora come ora bisogna continuare a fare il massimo e dire la propria in vista dei prossimi appuntamenti. Nelle ultime ore, però, è arrivata una notizia che non può far piacere ai tifosi rossoneri. Potrebbe alzare bandiera bianca uno dei calciatori più importanti di questa ultima stagione.

Il talento al centro dell'articolo ha giocato una sola annata con la casacca rossonera, ma ha fatto la differenza sotto tutti i punti di vista. Stiamo parlando di un vero e proprio campione sia dentro che fuori dal campo. Il suo nome è Olivier Giroud. Da diversi giorni a questa parte, però, continua ad allenarsi da solo a parte e non in gruppo con i compagni. La sua presenza domani pomeriggio è pressoché impossibile, toccherà al team trovare una possibile soluzione e fare di tutto per sostituirlo nella maniera migliore possibile.

Il nome è stato scelto

Il giocatore al centro del paragrafo e che non vede l'ora di poter esordire nel corso di questa stagione è Ante Rebic. La prima punta dopo una stagione tutt'altro che positiva, non vede l'ora di dire la sua e fare la differenza sul campo da gioco. Contro l'Udinese ci sarà la sua prima occasione, che molto probabilmente non dovrà sprecare vista la grandissima concorrenza che c'è sul campo da gioco e soprattutto in attacco. Ancora presto per poter vedere dal primo minuto il neo arrivato Origi. Cambiando rapidamente discorso, non perdere il possibile undici iniziale dei rossoneri. Ecco le probabili formazioni <<<