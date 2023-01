Notizie Udinese – Deulofeu sarà titolare? Le ultime dai campi

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di dire la sua sotto tutti i punti di vista. Al momento la situazione è in netta ripresa, perché pure se non stanno arrivando i risultati, la squadra sta giocando un ottimo calcio. Ora tutti i componenti sono pronti per rimettersi all'opera e fare il possibile per portare a casa i tre punti che mancano da davvero troppo tempo. Nelle ultime ore sono arrivate delle ottime notizie visto che è ufficiale il recupero a tutti gli effetti di un giocatore importante come lo spagnolo Gerard Deulofeu. Le ultime sul suo possibile rientro dal primo minuto.