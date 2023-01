News Udinese – Ballottaggio in mediana: ecco i due possibili titolari

Il team friulano continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra non vede l'ora di fare la differenza: le ultime

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il match che si giocherà domani pomeriggio alle ore 15 è determinante sotto tutti i punti di vista. La squadra ha bisogno dei tre punti che oramai non arrivano da troppo tempo e il treno per l'Europa sembra quasi essere definitivamente passato. Serve una grande prova non solo sotto il punto di vista del gioco, ma anche alla fine quando si rientra negli spogliatoi e quello che conta è il risultato finale. Nel frattempo il tecnico Andrea Sottil sta riflettendo sulla formazione titolare. Non perdiamo tutte le sue possibili scelte in vista del match contro il Bologna.