Udinese-Inter / Deulofeu si prende lo scettro del migliore: il focus

Il team bianconero si gode questa terza posizione in solitaria ad un solo punto dalla vetta. La squadra gioca un ottimo calcio e si vede

Il primo team del Friuli Venezia Giulia si gode un momento che sembra quasi irreale. La squadra allenata da Andrea Sottil sta svolgendo un campionato a dir poco clamoroso. Dopo la sconfitta nella gara di apertura con i rossoneri e il pareggio in dieci contro undici con la Salernitana, sono arrivate solo vittorie ed anche di grande spessore. Stiamo parlando di un team che vola sulle ali dell'entusiasmo ed anche tutti i calciatori ne sono una prova. Molti di loro stanno giocando il loro miglior calcio da quando sono passati al professionismo. Molti altri sono delle vere e proprie certezze, come il migliore del match di ieri pomeriggio.Gerard Deulofeu si prende lo scettro del migliore in campo grazie a due assist e delle giocate spaventose. Ecco il focus sul suo incontro.

Una partita giocata perfettamente nei minimi dettagli e con la voglia di fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Deulofeu è sceso in campo con la motivazione delle grandi occasioni ed infatti non ha sbagliato nulla nel corso del match di ieri pomeriggio. Nel primo tempo gioca per la squadra e fa da raccordo tra il centrocampo e l'attacco, ma è nella seconda frazione che parte una vera e propria masterclass da parte della seconda punta spagnola.

Un giocatore sublime

Intorno alla metà della ripresa, Gerard prova un tiro da fuori area. Handanovic è completamente beffato dalla traiettoria della palla, ma alla fine colpisce il palo. Qua un qualsiasi giocatore si sarebbe potuto abbattere, soprattutto un attaccante che non ha ancora trovato il gol dopo sette giornate. Non è stato così per l'asso spagnolo, anziché demordere ha continuato a dire la sua e infatti servito l'assist del 2-1 per Bijol e quello del 3-1 per Arslan. Quella di ieri è stata (senza ombra di dubbio) una delle migliori partite da quando veste bianconero.