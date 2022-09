Udinese-Inter / Il top e il flop del match: “Deulofeu su un altro livello”

Il team bianconero continua a giocare un calcio stupendo e si gode la prima posizione in classifica. Ecco il top e il flop dell'incontro

Redazione

Il team bianconero ha giocato una partita clamorosa contro una delle rose più forti ed importanti del nostro calcio. Stiamo parlando di una squadra che si gode una meritatissima prima posizione frutto di un grande lavoro da parte di tutti. Oggi l'Inter non è riuscita a vedere palla per quasi tutti i novanta minuti, contro un team costruito in maniera perfetta e messo in campo in modo ancora migliore da parte di Andrea Sottil. Adesso ci si gode un risultato di questo tipo e la squadra non vede l'ora di ricominciare a giocare dopo la sosta per poter difendere questa classifica clamorosa. Intanto non perdiamo il top ed il flop di giornata.

Il giocatore che più di tutti ha illuminato la Dacia Arena è senza ombra di dubbio Gerard Deulofeu. Non sarà ancora arrivato il gol, ma sta giocando un calcio su dei livelli clamorosi. Due assist che valgono la vittoria finale, il primo su un calcio d'angolo che da la possibilità a Jaka Bijol di staccare e di conseguenza portarsi in vantaggio. Il secondo, invece, è stato un passaggio perfetto sulla testa di Tolgay Arslan che non deve fare altro se non appoggiare la palla in porta. Oltre a tutto questo va anche tolto un palo preso nella prima parte della seconda frazione.

Il flop di giornata

Oggi non c'è un giocatore che ha deluso le aspettative e come il match contro la Roma, la redazione non si sente di assegnare un flop in campo. Tutti i protagonisti hanno fatto una partita straordinaria e di conseguenza non si può fare altro che fare i complimenti a questa squadra. Cambiando rapidamente discorso, ma rimanendo concentrati sulla partita, non perdere tutti i dettagli sui voti assegnati ai calciatori bianconeri. Una squadra che ha sorpreso ed anche le pagelle lo confermano. Ecco le pagelle di Udinese-Inter <<<