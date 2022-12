News Udinese / Deulofeu secondo in Europa per occasioni create

L'attaccante spagnolo è medaglia d'argento in una speciale classifica, dietro solo l'asso del City Kevin De Bruyne

I bianconeri non possono fare altro che godersi questo momento, visto che proprio ieri pomeriggio è arrivata la prima vittoria negli ultimi tre mesi che può ridare serenità all'ambiente. Si tratta di un successo in amichevole, ma allo stesso tempo di una gara che restituisce fiducia ad uno spogliatoio che aveva perso il sapore della vittoria. Risultato ancora più importante se si pensa che ancora manca Gerard Deulofeu, leader tecnico della squadra allenata da Sottil e non solo.

Si perché secondo i dati analizzati da Opta Paolo, ne arriva uno curioso che sorprende gli appassionati di calcio, ma di sicuro non i tifosi dell'Udinese: Gerard Deulofeu si è classificato al secondo posto, solamente dietro a Kevin De Bruyne, per occasioni create nel 2022: il catalano classe '94 è stato il calciatore ad aver creato più occasioni da rete su azione (66) subito dietro il centrocampista dei Citizens che invece primeggia a quota 69. Lo spagnolo ha saputo precedere mostri sacri come Bruno Fernandes (64) e Neymar (63), rispettivamente terzo e quarto in questa particolare graduatoria.

Il ritorno del 10 — Il fantasista spagnolo ha subito un infortunio al ginocchio, ma ha lavorato duramente per poter tornare il prima possibile ed oggi anche lui ha una data per il suo ritorno sul campo da gioco. Dovrebbe trattarsi della gara amichevole con la Cremonese in programma settimana prossima.