News Udinese – Deulofeu: ”Siamo una squadra forte. Ecco il mio obiettivo”

La punta spagnola, Gerard Deulofeu, è intervenuto sul profilo Instagram dell'Udinese per rispondere a cinque domande. Le sue dichiarazioni

Finalmente domenica si tornerà in campo. L' Udinese deve immediatamente tornare alla vittoria, la quale manca dallo scorso 18 dicembre contro il Cagliari. Una nota molto positiva di questa prima parte di stagione è Gerard Deulofeu . Lo spagnolo è a tutti gli effetti il leader della squadra. Oltre ai sei gol ed ai due assist realizzati, il classe '94 riesce a caricarsi i compagni sulle spalle nei momenti di difficoltà. Speriamo possa continuare così. Nel frattempo, il catalano è intervenuto sul profilo Instagram della società friulana per rispondere a cinque domande fatte dai fan. Ecco cosa ha detto .

Lo spagnolo ha parlato degli obiettivi personali e di squadra. ''Voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi importanti che abbiamo. Siamo una squadra forte e di qualità e dobbiamo fare meglio nel girone di ritorno. Voglio realizzare gol ed assist per riuscire a guadagnare i tre punti. Mi trovo molto bene in Italia, mi piace tanto. Ci sono stato in due periodi, quello di Milano e questo di Udine. Sono stati due periodi felici e quando tu sei felice in una città vedi tutto in maniera migliore e più bella''.