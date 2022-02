Udinese – Scelto l’arbitro per il match contro il Torino

Domenica pomeriggio, l'Udinese affronterà il Torino alla Dacia Arena. La Lega Serie A ha svelato l'arbitro che dirigerà l'incontro. Ecco chi è

Finalmente ci siamo. Dopo due lunghe settimane, l'Udinese è finalmente pronta per scendere nuovamente in campo. I friulani sono reduci da tre sconfitte ed un pareggio. La vittoria manca dal match di Cagliari dello scorso 18 dicembre. Contro il Torino, c'è un solo obiettivo: conquistare i tre punti. Tuttavia, non sarà per niente facile. Si preannuncia, infatti, una partita equilibrata ed aperta fino all'ultimo minuto. Nel frattempo, sono state rese note le designazioni arbitrali per la ventiquattresima giornata. Scopriamo insieme chi dirigerà la gara dei bianconeri. Il profilo.

Designazione arbitrale

Sarà Antonio Rapuano, della sezione di Rimini, ad arbitrare la sfida in programma alla Dacia Arena domenica 6 febbraio alle 20:45. Il direttore di gara verrà affiancato dagli assistenti Grossi e Pagnotta e dal quarto uomo Camplone. Al Var Di Paolo, mentre all'Avar Minelli. L'ultimo precedente tra l'Udinese e Rapuano risale allo scorso 23 settembre, in occasione della sconfitta per 1-0 contro la Roma di Josè Mourinho. In attesa di questa partita, andiamo a vedere i dubbi di mister Gabriele Cioffi e Ivan Juric.

Dubbi

Contro il Torino, Gerard Deulofeu non sarà a disposizione a causa di un turno di squalifica da scontare. Per sostituire lo spagnolo, prende sempre più quota il nome di Isaac Success. In casa Udinese, inoltre, bisognerà valutare le condizioni di Nahuel Molina e Nehuen Perez al rientro dall' Argentina. Si scaldano Pablo Marì e Brandon Soppy. El tucu Pereyra spera nella convocazione. Ma passiamo al club granata. Ivan Juric dovrà fare a meno di due big: lo squalificato Bremer e l'infortunato Belotti. In difesa potrebbe giocare Buongiorno, con Zima e Rodriguez a completare il reparto. Sulle fasce pronti Vojvoda e Singo. Antonio Sanabria guiderà l'attacco. Nel frattempo, l'Udinese deve risolvere velocemente le varie situazioni contrattuali. Al momento, sono sei i calciatori in bilico. Ecco di chi si tratta