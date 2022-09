Notizie Udinese | Deulofeu: “Stiamo vivendo un momento magico”

L'attaccante spagnolo ha rilasciato una breve intervista a Mundo Deourtivo, quotidiano sportivo catalano che si occupa di calcio

Gerard Deulofeu, artefice principale dell'avvio scoppiettante dei bianconeri, ha rilasciato una breve intervista a Mundo Depurtivo, dove ha toccato vari tempi. Il numero 10 ha iniziato proprio parlando del suo momento in bianconero: "Come va all'Udinese? Benissimo. Sono molto contento, soprattutto per la situazione della squadra: un momento magico, con cinque vittorie consecutive. Abbiamo battuto tre grandi squadre, è molto difficile vincere partite in qualsiasi tipo di campionato in Europa. A livello personale mi sento molto bene, con la mia famiglia in Italia, e anche a livello di squadra sto bene". Ha fugato ogni dubbio, dunque, sulle possibili voci di una sua partenza nel futuro prossimo.

Il numero 10 ha poi proseguito la chiacchierata parlando di come sia esploso in un campionato difficile come il nostro: "Lo attribuisco a tutto il lavoro che ho dovuto fare dopo i due infortuni al ginocchio, sulla stessa gamba. Ho sofferto molto e ho dovuto lavorare sodo fisicamente e mentalmente. La scorsa stagione ho giocato con una gamba messa male, dovevo applicare del ghiaccio e non riuscivo a muovermi. A poco a poco l'ho superata, con molto lavoro e allineando assolutamente tutto nella mia vita".

Le parole del 10

Infine l'attaccante catalano ha voluto dire la sua sul suo passato in blaugrana: "Nessun rimpianto, al Barcellona ero molto giovane, c'erano molte aspettative su un ragazzo che veniva dalle giovanili e arrivava nella squadra migliore al mondo. Per poter giocare lì, avrei dovuto avere la mentalità di adesso, sapere cosa vogliono da me i miei compagni di squadra e il mio allenatore. Non ce l'avevo in quel momento". Marino è già all'opera in vista della prossima sessione. Le ultime su Gerard Deulofeu <<<