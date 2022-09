News Udinese | Deulofeu: “Stiamo vivendo un momento magico”

Il fantasista dei bianconeri ha rilasciato alcune dichiarazioni durante una breve intervista al quotidiano sportivo Tuttosport

L'Udinese in questo avvio sta vivendo un sogno, rappresentato dal momentaneo terzo posto in classifica, a -1 dall'accoppiata di testa. Di questo inizio scoppiettante sicuramente è artefice Gerard Deulofeu, stella luccicante della formazione guidata da Andrea Sottil. Il numero 10 si è raccontato in una chiacchierata telefonica con il quotidiano sportivo Tuttosport, a cui ha rilasciato alcune dichiarazioni: "La famiglia Pozzo da tanti anni crede in me e il mio rapporto con l’Udinese è veramente molto forte. Adesso stiamo vivendo un momento magico e dobbiamo dargli valore perché non è facile vincere così ogni settimana. Noi però vogliamo continuare a farlo".

L'attaccante spagnolo ha proseguito parlando degli obiettivi dei suoi e del modello a cui si è ispirata la società friulana per tornare a competere a certi livelli: "A me non piace parlare di cosa potrebbe accadere. Ora il messaggio da far passare è un altro: solo continuando a correre forte, l’Udinese può continuare a vincere le partite in Serie A. Beh, l’Udinese ai tempi di Di Natale certi risultati li ha raggiunti prima dell’Atalanta. Ma noi ora non dobbiamo pensarci. A me piace parlare di certe cose a fine stagione, quando ci sono i risultati, non prima".

Le parole del 10

Deulofeu ha toccato svariati temi tra cui la sosta per il Mondiale che si terrà a novembre: "Una stagione unica che per questo può portare a risultati sorprendenti. Noi siamo sereni perché andranno in Qatar solo un paio di giocatori. Un motivo in più per continuare a lavorare come leoni". Infine una chiosa sulle squadre che lo hanno impressionato di più e che secondo lui punteranno a vincere lo Scudetto: "I nerazzurri di Inzaghi sono una grande squadra e se perde una partita si inizia a parlare di crisi. La stagione è appena iniziata: è vero che hanno perso quattro partite però, prima di affrontarli, ho analizzato a fondo le loro gare. Hanno qualche punto debole ma i nerazzurri restano una squadra forte che, con rossoneri e Napoli, saranno lì per vincere lo scudetto".